Deborah Secco anuncia novo namoro com produtor sertanejo

Após um ano desde o seu divórcio, a atriz assumiu relacionamento com Dudu Borges

A atriz Deborah Secco, de 45 anos, assumiu namoro com o produtor e compositor Dudu Borges. É o seu primeiro relacionamento sério desde o anúncio do seu divórcio, em abril do ano passado.

Deborah foi casada com Hugo Moura por nove anos. O ex-casal também tem uma filha da mesma idade, chamada Maria Flor Secco. O fotógrafo está namorando com a jornalista Maria Clara Senra. O namoro foi anunciado em novembro de 2024.