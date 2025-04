Modo Turbo BBB 25: veja dinâmica da semana e dia do Paredão

No programa desta quinta-feira, 3, ocorreu a décima terceira Prova do Líder. Vitória venceu a disputa .

A dinâmica da semana no BBB 25 continuou, nesta quinta-feira, o ritmo acelerado do Modo Turbo. O programa teve Prova do Líder e o começo da formação de mais uma berlinda. Veja como serão os próximos dias do programa:

Na sexta-feira, durante o dia, ocorre a Prova do Anjo. Mais uma vez, a disputa dará imunidade ao próprio vencedor. À noite, será formado o décimo terceiro Paredão do BBB 25 .

No domingo, 6 de abril, será definido o resultado do décimo terceiro Paredão do BBB 25. A produção do reality não informou se haverá outra Prova do Líder e mais uma formação de berlinda após o resultado, ou se o ritmo do programa mudará novamente.

