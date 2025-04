BBB 25: veja quem ganhou a Prova do Líder hoje (03/04)

Prova do Líder aconteceu nesta quinta-feira, 3 de abril (03/04) no Big Brother Brasil 2025; veja regras e quem ganhou a disputa

A nova líder fica imune na formação do Paredão e tem acesso ao Quarto do Líder. Quem ganha também pode definir VIP e Xepa , e indicar alguém à berlinda na dinâmica da semana .

Em reta final e com o Top-10 já definido, o Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) apresenta mais uma Prova do Líder nesta quinta-feira, 3 de abril (03/04). Vitória Strada ganhou na disputa desta semana .

Etapa final: Delma, Vitória e Maike. Vitória venceu.



Prova do Líder BBB 25: regras da disputa

A Prova do Líder desta quinta-feira, 3, envolveu várias habilidades. A disputa foi dividida em três rodadas, com um vencedor em cada, e uma etapa final com os três ganhadores.

Os participantes deveriam ver as roupas e acessórios usados pelos modelos e, em outro cômodo, encaixar as peças equivalentes nos painéis. Ao terminar os ajustes, apertariam um botão. Ganharia quem completasse todos os painéis e apertasse o botão primeiro.