Enquete Uol Favorito BBB 25: quem ganha reality depois de Aline sair

O prêmio dos brothers pode chegar a até R$ 3 milhões, com potencial de aumentar (ou não) a partir das decisões no “Pegar ou Guardar”.

Com Aline fora da disputa , o Big Brother Brasil 2025 ( BBB 25 ) segue em ritmo de reta final. Na casa mais vigiada, os 12 participantes restantes devem manter a atenção nas próximas dinâmicas para assegurar um lugar no pódio. Confira abaixo como está a votação atualizada da enquete Uol e vote na enquete O POVO .

Enquete O POVO Favorito BBB 25: quem deve ganhar o reality?

No último levantamento do O POVO, após a eliminação de Gracyanne Barbosa, o favorito para vencer o reality show era Guilherme, com 20,73% dos votos. Em seguida, a cearense Renata aparece, com 19,57%.

Guilherme - 20,73%

Renata - 19,57%

Vilma - 16,72%

Enquete O POVO Favorito BBB 25: vote em quem deve vencer o reality

Confira quem ainda permanece no BBB 25 e vote no favorito da edição a seguir.

Loading...

Enquete Favorito BBB 25: onde assistir ao vivo à transmissão



A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo.