BBB 25: saiba o que vai acontecer hoje (11/03), dia de eliminação

O BBB 25 exibe nesta terça-feira, 11, o oitavo paredão, onde Aline, Thamiris e Vinicius disputam a permanência após uma intensa dinâmica do Sincerão

O Big Brother Brasil 25 (BBB 25) transmite, nesta terça-feira, 11, o oitavo paredão da temporada. Aline, Thamiris e Vinicius, após uma noite intensa de Sincerão com o Pipocômetro, descobrirão se continuam ou não na casa mais vigiada do Brasil.

Antes da eliminação, os emparedados deverão escolher um participante para entrar no "Modo Stone". Caso sejam eliminados, o escolhido terá acesso a opções que podem aumentar ainda mais o prêmio final do vencedor do reality.