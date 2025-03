BBB 25: 6 curiosidades sobre Maike

Maike se tornou o novo líder do BBB 25 após ser o último a deixar a prova, na manhã desta sexta-feira (7). O ex-nadador, que já competiu ao lado de grandes atletas e agora encara o desafio do reality show, ficou na disputa de resistência por quase 10 horas. “Para mim, foi uma prova perfeita. Porque eu treinei muito isso quando eu era atleta. Reflexo, para a saída do bloco. Então, eu comecei a mentalizar isso daí, e foi certinho”, disse ele no programa.

Abaixo, confira algumas curiosidades sobre Maike, o novo líder do Big Brother Brasil!