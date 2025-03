BBB 25: quem está na mira do líder? Veja os escolhidos hoje, 28

BBB 25: Saiba quem está na mira da líder Vitória Strada nesta sexta-feira, 28 / Crédito: Reprodução/Globoplay

O processo de formação para o próximo Paredão do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) já começou! Após vencer a Prova do Líder na quinta-feira, 27, Vitória Strada garantiu sua imunidade e o poder de indicar alguém para a berlinda. Na noite desta sexta-feira, 28, mais uma dinâmica do Na Mira do Líder se inicia, com a escolha de cinco participantes. Estes serão "alvos" até a indicação no domingo, 2.

BBB 25: como foi a Prova do Líder? A prova ocorreu na noite desta quinta-feira, 27, mas sem a participação dos brothers Maike e Vilma, ambos vetados da dinâmica. A disputa envolveu velocidade e atenção: de dois em dois, os jogadores deveriam apertar, nas cabines, o botão equivalentes à tela na qual apareciam os produtos. Cada produto tinha uma pontuação específica, e venceria o jogador com maior placar ao fim de todas as rodadas. Prova do Líder do BBB 25: pontuação Diego: 770.000

744.000 João Gabriel: 860.000 Quem venceu a final da Prova do Líder do BBB 25? Com 862.000 pontos, Vitória teve o melhor placar na disputa. Ela ganhou a liderança da semana. BBB 25 ao vivo: onde assistir na TV e online A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. De segunda a sábado o programa vai ar após a novela “Mania de Você” e domingo após o “Fantástico”.