Enquete Uol BBB 25: votação paredão atualizada hoje, 17; quem sai

Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: Aline, Guilherme, ou Mateus? VOTE



Segundo a enquete do Uol, Mateus é o mais votada para sair do reality, com 49,21% dos votos. Aline aparece logo em seguida com 32,58%.

Já Guilherme se distancia dos outros participantes, com apenas 18,2% das intenções de eliminação.