Enquete Uol BBB 25: votação paredão atualizada; quem sai hoje, 4?

BBB 25: Quem sai hoje, 4? Diego, Daniele, Giovanna ou Gracyanne? Veja votação da enquete Uol / Crédito: Instagram / Diego, Daniele, Giovanna e Gracyanne

O terceiro paredão do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) foi formado após votos da casa e indicações dos líderes. Veja abaixo como está votação atualizada da enquete Uol de hoje, terça-feira, 4 de fevereiro (04/02). O resultado oficial será divulgado nesta noite, quando um participante deixará o programa. Até lá, a votação segue aberta e a decisão está nas mãos do público.

O programa de hoje começa logo após a novela "Mania de Você", na TV Globo. Votação atualizada da Enquete Uol BBB 25 hoje (04/02): quem sai? Segundo a enquete do Uol, Giovanna é a mais votada para sair do reality, com 50,72% dos votos. Gracyanne Barbosa aparece em seguida com 38,18%. Com apenas 7,08% e 4,02% das intenções de eliminação, respectivamente, Diego Hypolito e Daniele Hypolito parecem estar em uma situação mais confortável no paredão.

Giovanna - 50,72%



Gracyanne Barbosa - 38,18%



Diego Hypolito - 7,08%



Daniele Hypolito - 4,02% Votação atualizada da Enquete O POVO BBB 25 hoje (04/02): quem sai?

Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair também é a participante Giovanna. Ela tem 46,52% dos votos. Em segundo lugar está sua irmã, Gracyanne Barbosa, com 38,97%. Já Diego e Daniele Hipólito receberam, respectivamente, 9,20% e 5,31% dos votos até o momento. Giovanna - 45,73%

Gracyanne Barbosa - 39,12%

Diego Hypolito - 9,85%

Daniele Hypolito - 5,30% VOTE: Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: duplas estão na berlinda

Enquete BBB 25: como foi a formação do 3º Paredão? Os anjos da semana, Aline e Vinícius, imunizaram a dupla Guilherme e Delma. Depois disso, Maike e Gabriel, que venceram a Prova do Líder de resistência, decidiram entre as três duplas que já estavam no 'Na Mira do Líder'. Por isso, eles indicaram os irmãos Diego e Daniele ao Paredão. Depois dos líderes, os brothers, ainda em duplas, votaram no Confessionário. Além dos ginastas, que já estavam indicados, Eva e Renata, imunizadas pelo Big Fone, Guilherme e Delma, protegidos pelos Anjos, e os líderes Maike e Gabriel não podiam ser votados.