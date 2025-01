Enquete 2º Paredão BBB 25: votação atualizada; quem sai hoje, 28

Três duplas disputam a permanência no reality show, após paredão formado no domingo, 26. Vote em que deve sair. Eliminação será nesta terça, 28

O programa de hoje começa logo após a novela " Mania de Você ", na TV Globo. Confira a parcial do paredão da casa mais vigiada do Brasil.

Enquete BBB 25 - quem sai? Veja resultado parcial



Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a dupla Vitória Strada e Mateus. Os dois têm 50,3% dos votos. Em segundo lugar estão Edilberto e Raissa, com 31,33%, enquanto Diego e Daniele Hipólito receberam 18,37% dos votos até o momento.

Vitória Strada e Mateus - 50,3%

Edilberto e Raissa - 31,33%

Diego e Daniele Hipólito - 18,37%

O paredão segue até a noite de hoje. Você ainda pode participar da enquete do O POVO e acompanhar as mudanças dos números até a hora do anúncio do resultado.

VOTE: Enquete Paredão BBB 25 - quem sai: três duplas estão na berlinda