BBB 25 tem do Big Fone hoje, 25: que horas começa e onde assistir

BBB 25: confira que horas começa hoje, 25 de janeiro, qual a dinâmica do dia e onde assistir / Crédito: Reprodução/ TV Globo

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil (BBB 25) estreia as suas Bodas de Prata com a continuação das dinâmicas entre as duplas confinadas neste sábado, 25 de janeiro (25/01). Confira o horário que vai começar o reality show, onde assistir, a dinâmica do dia e mais.

Horário do BBB 25: que horas começa o reality hoje (25/01) A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após a novela "Mania de Você", a partir das 22h25min (horário de Brasília). Porém, a Prova do Anjo irá acontecer pelo horário da tarde tendo inicio por volta da 12h e 14h, deste sábado. BBB 25: dinâmica do dia de hoje (25/01) Os segundos anjos serão definidos no BBB neste sábado, 25, à tarde. Porém, uma dinâmica importante aconteceu no horário do programa ao vivo.

Durante a exibição ao vivo, o temido Big Fone será acionado. O brother que atender será automaticamente imunizado junto com sua dupla e, além disso, terá a obrigação de indicar outra dupla para o Paredão, que será formado no domingo. BBB 25: onde assistir ao vivo à transmissão

A transmissão do BBB 25 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo. Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma Globoplay permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.