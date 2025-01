BBB 25: quem está na mira? Veja duplas escolhidas pelo líder hoje, 17

As duplas XXXX, XXXX e XXXX estão na mira dos líderes / Crédito: divulgação / Gshow

A formação do primeiro Paredão Triplo do BBB 25 já começou! Após vencerem a Prova do Líder na quinta-feira, 16, Aline e Vinícius garantiram a superliderança e indicaram Edilberto e Raissa ao Paredão. Enquete BBB 25: quem será o 1º eliminado? VEJA votação atualizada

Na noite de hoje, sexta-feira, 17, os Líderes participaram do Na Mira do Líder, onde precisaram escolher mais três duplas como alvos para nova indicação no domingo: Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma e por fim, João Gabriel e João Pedro.

ACOMPANHE o BBB no canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Na Mira do Líder: veja quem são os alvos de Aline e Vinícius no BBB 25 Dupla Edy e Raissa

Dupla Diogo e Vilma

Dupla João Gabriel e João Pedro BBB 25 ao vivo: SAIBA como assistir online e grátis ao reality da Globo Dinâmica da semana no BBB 25: passos até a eliminação O apresentador Tadeu Schmidt revelou os detalhes das etapas que prometem movimentar o jogo nos próximos dias. Confira: Sexta-feira (17)

Na Mira do Líder:

Líderes Aline e Vinícius indicam três duplas como alvos. Sábado (18)

Prova do Anjo: A dupla vencedora conquista o direito de imunizar outra dupla no Paredão. Domingo (19)

Formação do Paredão Triplo:

Edilberto e Raissa permanecem emparedados.



Dupla de Anjos imuniza uma dupla.



Líderes indicam mais uma dupla.



Casa vota e define outra dupla para o Paredão.



Contragolpe da dupla votada pela casa.



Prova Bate e Volta define quem escapa da berlinda. Terça-feira (21)

Eliminação: