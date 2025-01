BBB 25 tem Prova do Líder hoje, 16: que horas começa e onde assistir

Prova do Líder do BBB 25: confira que horas começa hoje, 16 de janeiro, qual a dinâmica do dia e onde assistir / Crédito: Reprodução/ TV Globo

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil (BBB 25) estreia as suas Bodas de Prata com a continuação das dinâmicas entre as duplas confinadas nesta quinta-feira, 16 de janeiro (16/01). Confira o horário que vai começar o reality show, onde assistir, a dinâmica do dia e mais.

Horário do BBB 25: que horas começa o reality hoje (16/01) A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após a novela "Mania de Você", a partir das 22h25min (horário de Brasília). BBB 25: dinâmica do dia de hoje (16/01) No programa ao vivo de hoje, dia 16, será exibido o show da Anitta, além do pós-evento, que gerou muitas movimentações dentro da casa. No entanto, o principal destaque da noite será a definição do primeiro líder do BBB 25. Além disso, caso siga a mesma dinâmica da edição anterior, também serão definidos os alvos do líder, assim como a separação entre o Vip e a Xepa.