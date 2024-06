Ex-BBB Matteus Alegrete usou cota racial para entrar em faculdade

Faculdade no Rio Grande do Sul afirma que ex-BBB Matteus, o Alegrete, se autodeclarou preto em inscrição de edital

O ex-participante do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) Matteus Amaral, o “Alegrete”, foi acusado de usar cota racial para ingressar em uma faculdade pública.

A denúncia foi divulgada nesta semana pelo site Notícias da TV, que detalhou que o vice-campeão do reality da Globo se declarou preto para obter uma vaga no curso de Engenharia Agrícola do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) em 2014.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o site, Matteus se inscreveu em dois editais da faculdade, ambos se autodeclarando preto, no ano de 2014. No primeiro edital, o ex-BBB foi desclassificado por ter zerado a prova de redação. Já no segundo, Alegrete passou e foi aceito na IFFar por meio das cotas raciais.