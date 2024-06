Fernanda conhece Djavan e tem encontro emocionante: ‘Grande ídolo’

Ex-BBB Fernanda Bande conhece Djavan e se emociona ao encontrar o ídolo Crédito: Reprodução/Instagram @nandabande

A ex-participante do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) Fernanda Bande realizou um dos seus grandes sonhos neste fim de semana. Considerada uma das sisters que mais impactou a 24ª edição do reality da Globo, Fernanda sempre declarou sua admiração a Djavan. Fã do cantor alagoano "desde criança", a confeiteira foi assistir ao show do artista realizado no domingo, 2, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a ex-BBB teve a oportunidade de acompanhar a apresentação e conhecer pessoalmente o ídolo.