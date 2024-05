‘Tô resolvendo’, diz Davi sobre crise no relacionamento com Mani Rego

Vencedor do Big Brother Brasil 2024, que já perdeu meio milhão de seguidores após polêmica com Mani, preferiu não dar detalhes do assunto

Quanto à fama e o interesse do público na sua vida, Davi disse que está aprendendo a lidar. “Eu estou meio confuso no momento, mas estou agradecendo muito a Deus, reconheço o que está acontecendo na minha vida. Nunca pensei que isso fosse acontecer, mas estou tentando lidar com a situação, é muito complicado. Estou sendo do povo, quero ser do povo”, disse.

Durante entrevista enquanto estava em cima do trio elétrico colocado na Arena Pronaica, em Cajazeiras X, o baiano foi questionado sobre a situação que estava enfrentando com a companheira , mas logo evitou adentrar no assunto. “Tô resolvendo. Prefiro não comentar sobre esse assunto, mas estou resolvendo", disse.

Em meio à crise no relacionamento com a empresária Mani Rego, o campeão do Big Brother Brasil 2024 Davi Brito marcou presença, neste domingo (21), na festa em comemoração à sua vitória no reality.

“Mani, é uma loucura tudo que tá acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também. Ainda tô tentando entender as coisas. [...] Peço perdão se não consegui agi da melhor maneira e por ter te magoado. [...] Eu tô sentindo muito tudo isso. Uma mistura de emoções nessa volta para casa. Você merece tudo de mais lindo na vida, LuLu. É só amor que desejo pra você”, publicou.

Antes de chegar na festa, o campeão voltou a publicar um texto endereçado a Mani no Instagram . Esse foi o quarto pronunciamento do motorista de aplicativo desde que sua relação se tornou assunto nas redes sociais. Por volta das 15h deste domingo, ele escreveu um desabafo para ela que continha um pedido de perdão.

O único pronunciamento de Mani depois das polêmicas envolvendo sua relação foi no sábado (20). Na ocasião, ela escreveu um texto no Instagram em que demonstrou estar decepcionada com o comportamento de Davi após a saída do baiano como campeão do Big Brother Brasil 2024. Ela retirou da biografia do Instagram a frase 'esposa de Davi' e parou de seguir o baiano.

“[...] O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar”, dizia a declaração.

A publicação aconteceu no momento exato em que Davi pisava os pés no aeroporto internacional de Salvador. Ainda na noite de sábado, ele publicou no Instagram uma declaração de amor para Mani. “Mani, meu “LuLu”, eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando”, disse.

Desde a sua aparição no Instagram no sábado, Mani ganhou mais de 2 milhões de seguidores. Enquanto isso, Davi perdeu mais de meio milhão de seguidores, e agora soma 10 milhões, número que tinha quando se tornou campeão do BBB 24.

Entenda o conflito

Os conflitos entre Mani e Davi começaram na manhã seguinte à vitória do baiano. Na quarta-feira (17), enquanto participava do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, ele disse que estava “conhecendo” Mani, com quem já tem um relacionamento de um ano e seis meses.