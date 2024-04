BBB24: Davi pede bênçãos ao povo brasileiro e ao presidente Lula; veja

Durante uma oração, no Big Brother Brasil 24 ( BBB 24 ), o participante Davi agradeceu pelas conquistas e pediu bênçãos a Deus . Dentre os pedidos, o brother orou pelo povo brasileiro e por todos que estão à frente do país, regendo a nação, incluindo o presidente .

Na ocasião, ele ainda agradeceu pela permanência de todos no jogo. “Obrigado por ter chegado até a altura do campeonato. Pelo senhor ter nos sustentado até aqui”, disse.

Paredão BBB 24: como votar e quem sai?



Com o ritmo acelerado da final, o trio Isabelle, Alane e Matteus foram direto para a berlinda, após não terem vencido a liderança. Não houve prova bate-volta. O voto é para sair e a eliminação acontece logo após o Fantástico.

Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Alane, com 63,40%dos votos. Em segundo lugar está Isabelle, com 32,35%, enquanto Matteus recebeu 4,25%dos votos até o momento.

As atualizações da enquete O POVO seguem até a eliminação do Paredão, no domingo, 14 de abril.

Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Alane, Isabelle ou Matteus? VOTE

Final do BBB 24: quando vai ser e como será a dinâmica?



Logo após a última berlinda, o Big Brother Brasil (BBB 24) se encaminhará para seu fim. Com os dois últimos finalistas já definidos, a grande final acontecerá na terça-feira, dia 16 de abril, quando, após a votação, Tadeu Schmidt anunciará o grande vencedor do BBB 24.



Domingo (14/04) - Última eliminação