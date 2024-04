6 momentos polêmicos do Davi no BBB 24

Davi tem se envolvido em várias polêmicas no BBB 24 (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) - Portal EdiCase

Após mais de dois meses de confinamento, os ânimos no BBB 24 seguem aflorados. Davi Brito, que voltou do paredão quatro vezes, tem dado o que falar dentro e fora da casa. Tido como um dos participantes favoritos do público, o baiano já se envolveu em diversas polêmicas com outros participantes do reality show. Abaixo, confira algumas delas! 1. Mala na piscina A rixa entre Davi e Leidy Elin começou quando o participante expôs que a sister votou no MC Bin Laden, informação que ele ouviu de Alane e Beatriz. Segundo ela, o voto teria sido motivado para proteger Yasmin Brunet do paredão. “Você é cobra e ela é inútil”, disse Davi para Leidy e Yasmin. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No dia 11/03, após a dinâmica do “Sincerão”, a briga entre os dois atingiu o ápice. Davi ironizou a fala de Yasmin sobre ele, o que provocou a defesa de Leidy, que o acusou de ser manipulador e de tê-la afastado de Alane e Beatriz. Após a discussão, como vingança, ela jogou a mala com as roupas do Davi na piscina.

2. Discussões com Yasmin Antes da briga com Leidy, Davi já havia se desentendido com Yasmin em outras situações. No início de março, o brother atendeu ao Big Fone e foi indicado ao paredão, como contragolpe, puxou a modelo para a berlinda, usando como justificativa o comportamento dela dentro da casa. “Eu acho ela uma jogadora inútil aqui dentro da casa, no meu ponto de vista. Eu não vejo ela se movimentar no jogo. No dia que ela se movimentou no jogo, foi para prejudicar a casa inteira porque ela não estava no VIP”, disse Davi. 3. “Calma, calabreso” Durante uma festa em fevereiro, Davi acusou o Lucas de ser fofoqueiro. A briga escalou para gritos e xingamentos. O baiano, em tom de ironia, disse: “Calma, calabreso”. Inclusive, Mc Bin Laden interveio para defender o professor de capoeira, aumentando a discussão.

O termo causou grande polêmica no reality. Davi chegou a ser questionado pelos participantes sobre a o significado da palavra. Fora da casa, “calma, calabreso” gerou diversos memes. A expressão foi criada pelo humorista Toninho, conhecido por seus vídeos de pegadinhas nas redes sociais. 4. Falas machistas Algumas falas de Davi dentro da casa têm sido rotuladas como machista. Inclusive, no programa, ele disse que orienta a sua esposa a não elevar o tom de voz em discussões com outros homens, argumentando que as mulheres, ao gritarem, abrem precedentes para que os homens façam o mesmo. “A mulher, por ser mulher, tem que se colocar no lugar dela para ter o respeito do homem”, declarou o baiano após uma briga com Leidy Elin. O desentendimento entre Davi e Wanessa resultou na expulsão da cantora do BBB 24 (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) 5. Desentendimentos com Wanessa Camargo Enquanto estavam na casa, Wanessa Camargo e Davi tiveram diversas discussões, e a cantora deixava clara sua opinião sobre o brother, considerando-o manipulador. Em uma festa no início de março, a sister terminou a noite alcoolizada. Pitel e Yasmin a levaram ao quarto para se arrumar e dormir. Wanessa entrou no cômodo correndo de um lado para o outro e gritando. Enquanto se movimentava, ela bateu o braço na cama em que Davi dormia. Yasmin avisou que era o Davi, que acordou em seguida. A cantora se desculpou com o participante e disse que estava “bem louca”. Ele não respondeu nada, mas conversou com Matteus e disse que a sister encostou no pé dele. “Ela viu que eu estava deitado. São quatro camas naquele quarto, ela veio bater logo na minha cama? Além disso ser provocação, é falta de respeito”, falou.