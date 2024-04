Alane, Isabelle e Lucas Buda disputam o 19º Paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24); vote na enquete O POVO em quem você quer que saia do programa Crédito: Reprodução/GShow

O décimo nono Paredão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) foi formado na noite desse domingo, 7 de abril (07/04). Com o ritmo acelerado do Modo Turbo, as três indicações foram direto para a berlinda e não houve Prova Bate-Volta.

O voto é para sair, com o trio Alane, Isabelle e Lucas Buda. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Alane, Isabelle ou Lucas Buda? Loading... Enquete BBB 24: como foi formado o Paredão? Devido ao Modo Turbo do BBB 24, a dinâmica do programa está mais acelerada. Por isso, a Prova do Líder ocorreu logo após a eliminação de Giovanna. Com a vitória de Davi, ocorreu a divisão entre VIP e Xepa e, em seguida, o Paredão foi formado.



A berlinda não contava com nenhum imunizado além do próprio líder. Alane, por ter tido o pior placar na Prova do Líder, já estava emparedada.

O líder Davi definiu a vaga seguinte ao fazer sua indicação. Ele escolheu Lucas Buda para a berlinda. Após isso ocorreu a votação da casa. Nesta semana não houve o prova Bate-Volta nem o Poder Curinga.

BBB 24: quem da casa votou em quem Lucas Buda votou em Matteus;

Isabelle votou em Matteus;

Alane votou em Isabelle;

Beatriz votou em Isabelle;

Recebendo três indicações, Isabelle foi a mais votada e está na berlinda. Com isso, o Paredão está entre Alane, Isabelle e Lucas Buda. A votação ocorre até a próxima terça-feira, 9 de abril (09/04). O resultado será divulgado durante o programa ao vivo. Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único. A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário. Entenda como se cadastrar e participar da votação para o BBB 24.

Enquete Paredão BBB 24: cadastro na conta Globo Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar. Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação. Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar no BBB 24.