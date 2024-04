BBB 24: Quem ganhou a Prova do Líder hoje (07/04)?

A Prova do Líder do BBB 24 aconteceu na noite desse domingo, 7, em disputa que terminou com a vitória de Davi. O participante estará imune na formação do 19º Paredão, terá acesso ao Quarto do Líder, pode definir VIP e Xepa, e poderá indicar alguém à berlinda.

Com o Modo Turbo do BBB, o jogo está em ritmo acelerado. Por isso, a Prova do Líder ocorreu logo após a eliminação de Giovanna. Nesta etapa do jogo, a dinâmica do jogo está mais intensa: as disputas pela coroa, definições de Paredão e eliminações ocorrem com maior frequência.

Nesse domingo ocorreu também, após a disputa pela coroa, a formação de mais um Paredão. A eliminação será na próxima terça-feira, 9 de abril (02/04).