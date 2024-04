Enquete Paredão BBB 24 votação atualizada quem sai no domingo

Com a reta final do Big Brother Brasil 2024 ( BBB 24 ) aquecida, mais um paredão foi formado na noite desta sexta-feira, 5 de abril (05/04). Desta vez, foram três indicações.

Segundo a audiência do O POVO, quem deve sair é a participante Giovanna . Ela recebeu 80,34% dos votos. Em segundo lugar está Alane, com 10,64%, enquanto Davi recebeu 8,98% dos votos até o momento.

Confira a parcial a manhã deste sábado, 6, do paredão da casa mais vigiada do Brasil.

Enquete BBB 24: como foi formado o Paredão?

O Paredão desta semana ocorreu pela dinâmica do Modo Turbo e, com o Anjo autoimune, o Líder Lucas Henrique indicou Giovanna.

No confessionário, a votação foi para salvar um participante.

Veja quem votou em quem

Davi votou para salvar Isabelle;

Isabelle votou para salvar Davi;

Giovanna votou para salvar Isabelle;

Alane votou para salvar Beatriz;

Beatriz votou para salvar Alane;

Matteus votou para salvar Beatriz.

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece ante cadastro individual em uma conta na Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo de edições anteriores, sem limites. A mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha por pessoa e solicitação do CPF do usuário.

Entenda como se cadastrar e participar da votação para o BBB 24.

