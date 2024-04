Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada hoje, 3; quem sai?

Confira parcial da enquete Uol atualizada do Paredão no BBB 24 desta quarta-feira, 3 Crédito: TV Globo/Fabio Rocha

BBB 24: quem saiu hoje (04/04)? VEJA o eliminado deste paredão O Paredão da semana no BBB 24 chegou mais cedo com o Modo Turbo e colocou Davi e MC Bin Laden na berlinda. O brother com mais votos será eliminado pelo público até a noite desta quinta-feira, 4, por meio do Gshow. Veja abaixo a votação atualizada da enquete Uol. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A indicação de Davi veio com a liderança de Lucas ‘Buda’ no reality, enquanto MC Bin Laden foi o mais votado da casa.

Confira quem deve sair da casa mais vigiada do Brasil. Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete Uol A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com mais de 700 mil votos, aponta a saída de MC Bin Laden no BBB 24, alcançando 73,55%. Em segundo lugar, Davi escapa da eliminação com 26,45%. MC Bin Laden - 73,55%

Davi - 26,45% Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete O POVO A enquete do BBB 24 realizada pelo portal O POVO mantém a posição de MC Bin Laden como o próximo eliminado do reality, com 86,17%. Na sequência, Davi se livra da berlinda com 13,83%.

Enquete Paredão BBB 24: cadastro na conta Globo Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar. Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação. Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar no BBB 24.