Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada; quem sai hoje, 2

BBB 24: quem saiu hoje (02/04)? VEJA o eliminado deste paredão O décimo-sexto Paredão da semana no BBB 24 chegou com a decisão entre um trio feminino: Alane, Beatriz e Giovanna Pitel. A sister com mais votos será eliminada pelo público até a noite desta terça-feira, 2, por meio do Gshow. Veja abaixo a votação atualizada da enquete Uol. Como as indicações aconteceram durante o Modo Turbo, nenhuma das emparedadas pôde participar da prova Bate e Volta.

Confira quem deve sair da casa mais vigiada do Brasil. Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete Uol A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com mais de 700 mil votos, aponta a saída de Giovanna Pitel no BBB 24, alcançando 79,81%. Em segundo lugar, Alane pode escapar da eliminação com 13,68%, enquanto Beatriz aparece em terceiro, com 6,51%. Giovanna Pitel - 79,81%

Alane - 13,68%

Beatriz - 6,51% Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete O POVO A enquete do BBB 24 realizada pelo portal O POVO mantém a posição de Pitel como a próxima eliminada do reality, com 86,13%. Na sequência, Beatriz apresenta 7,07% e Alane, 6,80%.

BBB 24: quem da casa votou em quem Alane votou em Pitel;

Beatriz votou em Pitel;

Matteus votou em Pitel;

MC Bin Laden votou em Matteus;

Lucas Buda votou em Matteus;

Isabelle votou em Pitel;

Davi votou em Pitel;

Pitel votou em Matteus. Recebendo cinco indicações, Pitel foi a mais votada e está na berlinda. Com isso, o Paredão triplo está entre Alane, Beatriz e Pitel. A votação ocorre até a próxima terça-feira, 2 de abril (02/04). O resultado será divulgado durante o programa ao vivo. Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.