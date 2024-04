Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Alane, Beatriz, ou Pitel?

Berlinda foi definida na noite desse domingo, 31; vote na enquete O POVO em quem deve sair no Paredão do BBB 24: Alane, Beatriz ou Pitel?

Os membros do trio com pior tempo na Prova do Líder deveriam escolher, cada um, uma consequência . Elas poderiam não ter efeito algum, dar imunidade, ou colocar o participante direto no Paredão.

Em seguida, a líder Giovanna fez sua indicação. Ela escolheu Beatriz para a berlinda.

Em seguida ocorreu a votação da casa, que definiu o terceiro emparedado. Nesta semana não houve o prova Bate-Volta nem o Poder Curinga.

BBB 24: quem da casa votou em quem

Alane votou em Pitel;

Beatriz votou em Pitel;

Matteus votou em Pitel;

MC Bin Laden votou em Matteus;

Lucas Buda votou em Matteus;

Isabelle votou em Pitel;

Davi votou em Pitel;

Pitel votou em Matteus.

Recebendo cinco indicações, Pitel foi a mais votada e está na berlinda. Com isso, o Paredão triplo está entre Alane, Beatriz e Pitel.

A votação ocorre até a próxima terça-feira, 2 de abril (02/04). O resultado será divulgado durante o programa ao vivo.

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.