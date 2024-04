BBB 24: Climão entre os grupos e DR marcam saída de Leidy Elin

BBB 24: grupos comentam sobre finalistas e rivais durante a madrugada Crédito: Reprodução/Gshow

Os grupos formados no BBB 24 estão analisando cada vez mais o jogo, no intuito de desestabilizar os rivais no Paredão. Após a saída de Leidy Elin, eles aproveitaram para comentar sobre os possíveis finalistas, o que causou um clima tenso entre eles. Ainda, Davi falou com Fernanda sobre Bin Laden não ter seguido o voto dos aliados em um dos paredões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira o que aconteceu na madrugada no BBB 24.

BBB 24: Alane não cita Davi em seu pódio para a final O clima ficou tenso no quarto Fada durante conversa sobre os finalistas desta edição do BBB. Davi questionou quais serão as prioridades dos seus aliados, e Alane declarou que o assunto a deixa “constrangida”. A bailarina admitiu que é próxima de Davi, mas que não votaria em Isabelle por ambas serem da região Norte do País. Ela ainda justificou dizendo que também não está no “top 4” do baiano. “Tenho afinidade contigo, mas o fato da Isabelle ser do Norte me pesa nesse programa, de verdade. Não tem nada a ver com jogo”, afirmou ela para Davi.

Alane ainda aproveitou para esclarecer as prioridades de Davi: “Se fosse para votar em alguém, você votaria em mim?”. E ele confirmou. BBB 24: Fernanda diz estar irritada com Bin Laden

Em conversa na área externa, Bin Laden aproveitou para questionar Fernanda sobre como ela se sentia ao ser uma das dez finalistas do programa. Em seguida, o funkeiro desabafou dizendo que só comemoraria se estivesse entre os três finalistas. A sister insistiu que ainda tem que vencer nove pessoas para vencer o programa e Bin Laden completou: “Se eu chegar no Top 3, eu vou comemorar muito, porque sei que passei pelas provas, por tudo. Enfrentei o que tinha que enfrentar para poder estar ali”. Minutos depois, Fernanda reclamou com Pitel sobre as falas de Bin Laden. Para ela, o brother estava tentando aparecer no jogo: “Estava com Bin fazendo VT comigo do lado ali, querendo fazer aquelas frases bonitas, sabe? Eu lá estou com paciência para ouvir frase bonita de alguém?”, disparou a confeiteira. Pitel ainda reclamou que Fernanda estava “ranzinza” e a sister confirmou. BBB 24: Fernanda procura Davi para conversar sobre “traição” de Bin Laden Fernanda procurou Davi e pediu para o baiano explicar o que disse sobre Bin Laden ter traído as aliadas. Davi repetiu para Fernanda algumas vezes após o Sincerão da última segunda-feira, 25: “Por que vocês continuam jogando com ele? Ele (Bin Laden) traiu vocês”.