Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada; quem sai hoje, 26

Confira parcial da enquete Uol atualizada do Paredão no BBB 24 desta terça-feira, 26 Crédito: Reprodução/Gshow

A dupla teve a chance de um contra-ataque: Matteus escolheu puxar MC Bin Laden e Leidy decidiu puxar Alane. Mas como dono do Poder Curinga, Alegrete conseguiu barrar a participação de Bin no Bate e Volta, enquanto Alane conseguiu se livrar da berlinda na dinâmica. Confira quem deve sair da casa mais vigiada do Brasil. Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete Uol A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com mais de 1 milhão de votos, aponta a saída de Leidy Elin no BBB 24, alcançando 72,08%.

Em segundo lugar, MC Bin Laden e Davi, que protagonizaram uma briga no último Sincerão, podem escapar da eliminação com 14,41% e 11,64% dos votos, respectivamente. O brother com menos votos é Matteus, que alcançou 1,87%. Leidy Elin - 72,08%

MC Bin Laden - 14,41%

Davi - 11,64%

Matteus - 1,87% Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete O POVO A enquete do BBB 24 realizada pelo portal O POVO mantém a posição de Leidy Elin como a próxima eliminada do reality, com 86,43%. Na sequência, Davi apresenta 6,91% e MC Bin Laden, 5,01%. Matteus permanece como o participante com menos votos na disputa: 1,64%. Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Davi, Bin Laden, Matteus ou Leidy? VOTE

BBB 24: como foi formado o Paredão? O paredão começou com um imunizado, que foi Pitel por ter vencido a Prova do Anjo e não podia ser votada. A líder Giovanna também recebeu imunidade. A liderança tinha uma indicação e colocou Davi no Paredão.

Depois disso, a casa deu início à sua votação. Cada participante foi ao Confessionário e indicou sua preferência. O mais votado foi Matteus, com 5 votos, seguido de Leidy, com quatro. Os dois foram emparedados. Ambos tiveram contra-ataque. Matteus escolheu Leidy, que emparedou Alane. O Poder Curinga da semana dava direito a impedir que o participante estivesse no Bate e Volta do Paredão. Matteus, que arrematou o benefício, indicou Bin Laden. Na prova Bate e Volta quem se salvou foi Alane.