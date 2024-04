BBB 24: 10 curiosidades sobre o emparedado MC Bin Laden

Conheça fatos marcantes sobre a trajetória do artista antes da fama

A seguir, confira 10 curiosidades sobre o MC Bin Laden para você decidir se ele deve ou não continuar no BBB 24 !

“Chegou meu momento de estrear no paredão. Se você acha que eu sou merecedor de ficar, eu conto com vocês; se não, eu também vou super entender. Eu vim aqui para jogar, não só por visibilidade. Então, eu estou pelo jogo, não só para passear como algumas pessoas que têm medo de se posicionar”, disse.

No último domingo (24/03), o 14º paredão do BBB 24 foi formato. Desta vez, estreando na berlinda, o MC Bin Laden (ao lado de Leidy Elin, Matteus e Davi) disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Após ser puxado por Matteus para o embate, sem direito a prova ‘Bate e Volta’, o brother defendeu o seu jogo e ainda alfinetou os demais participantes.

“Conheci o Bin em um dia que fui para a gravadora em que ele dormia. Ele pediu um abraço do nada. Ali me apaixonei por ele como mãe loucamente. Comecei a cuidar dele, a lavar suas roupas e a levar comida que ele não tinha”, contou Mariza em entrevista para a revista Quem.

3. Sofreu bullying devido ao peso

Em entrevista ao Gshow, o cantor revelou que chegou a pesar cerca de 148 kg e que sofreu bullying por causa disso. Mas, em 2018, ele decidiu focar na saúde e perdeu 50 quilos. “Todo mundo acha que fiz cirurgia, mas não quero fazer cirurgia alguma, até para servir de incentivo para algumas pessoas que têm dificuldade de emagrecer, que acham que não é possível”, disse ao portal.

4. Já teve dificuldades com o nome artístico

O nome artístico do brother foi escolhido por ele e por uma produtora no início de sua carreira. Porém, devido à referência ao terrorista saudita, já lhe rendeu muitos problemas. Em um deles, o cantor teve o visto barrado para entrar nos Estados Unidos. Por isso, em conversa com os demais participantes, ele já revelou que pretende mudar de nome.

5. Atingiu 109 milhões de visualizações no YouTube

O hit ‘Tá Tranquilo, Tá Favorável’ é um fenômeno até hoje, não à toa que os participantes do programa vivem cantando a música na casa. No YouTube, o clipe da música atingiu cerca de 109 milhões de visualizações e, em uma época que o TikTok não estava em alta, a sua dancinha conquistou milhares de pessoas, tornando-se até forma de comemoração de gols por Neymar.

O cantor adora games, e isso o motivou a aceitar o convite para o BBB (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

6. Ama jogar videogame

Jogar videogame está entre os passatempos favoritos do artista. Por isso, ir para o BBB 24 representou uma animação para ele, que por meio do jogo pode explorar o seu lado competitivo.

7. Tem uma música com o grupo ‘Gorillaz’

Em 2022, o MC Bin Laden aproveitou uma passagem dos ‘Gorillaz’ (banda virtual de trip rock britânica) pelo Brasil para gravar a música ‘Controllah’, que tem cerca de 9,5 milhões de visualizações no YouTube. Além da parceria internacional, o cantor sonha em ir mais longe e deseja em algum momento da sua carreira fazer um show no palco principal do festival ‘Lollapalooza’.