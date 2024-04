BBB 24: que horas começa hoje (25/03)? Veja horário e onde assistir

BBB 24 segue hoje, segunda, 25 de março (25/03) com o Sincerão; veja onde assistir ao vivo, que horas começa, a dinâmica do dia e mais

A 24° edição do Big Brother Brasil (BBB 24) segue com a programação de hoje, segunda-feira, 25 de março (25/03), com a dinâmica do Sincerão.

Confira o horário que vai começar o reality show, onde assistir, a dinâmica do dia e mais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horário do BBB 24: que horas começa o reality hoje (25/03)

De acordo com a programação da TV Globo, o horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.