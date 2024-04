BBB 24: Novo participante deve entrar no reality nesta quarta

Boninho, diretor do BBB, revelou nas redes sociais que um novo participante deve entrar na casa nesta quarta-feira, 20, para movimentar o jogo. O novo brother dirá que é argentino e está participando do Big Brother do México. No entanto, isso não passa de uma trollagem da produção.

O ‘big boss’ também anunciou que a entrada será transmitida ao vivo na Rede Globo, às 15 horas.

Ele ainda deu detalhes sobre como o novo participante irá influenciar os jogadores: "Para piorar mais ainda, a gente vai dizer para o pessoal da casa que a Yasmin foi para o Big Brother", explicou.