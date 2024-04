BBB 24: que horas começa hoje (17/03)? Veja horário e onde assistir

BBB 24 segue hoje, domingo, 17 de março (17/03); veja onde assistir ao vivo, que horas começa, a dinâmica do dia e mais

De acordo com a programação da TV Globo, o horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

Confira o horário que vai começar o reality show, onde assistir, a dinâmica do dia e mais.

A 24° edição do Big Brother Brasil (BBB 24) segue com a programação hoje, domingo, 17 de março (17/03).

O BBB 24 anunciou algumas alterações, incluindo uma modificação no horário aos domingos. Conforme a programação, nas noites de formação do paredão, o reality terá início às 23h10min .

A transmissão ocorrerá no cronograma da TV Globo logo após o Fantástico, a partir das 22h30min (horário de Brasília)

BBB 24: dinâmica do dia de hoje (17/03)

A formação do 13º Paredão será no domingo, 17. Serão quatro indicações — uma da líder, duas da casa, e um participante escolhido por quem for colocado "na mira" de Giovanna.

Os brothers especulam se o "Poder do Falso", conseguido por Pitel ao achar o colar, terá algum efeito no Paredão. O acessório, no entanto, não passa de uma brincadeira da produção, e não dá nenhum benefício ou penalidade.

As indicações da casa ocorrerão de duas formas. Após a escolha da líder, uma votação aberta, na sala, deverá eleger mais alguém entre os participantes que estavam "na mira". Em seguida, haverá uma votação no formato tradicional, no Confessionário.

Por fim, as cinco pessoas que tiverem sido colocadas "na mira" por Giovanna escolhem mais alguém para a berlinda. Os participantes devem definir este último emparedado por consenso.

Como sempre, o participante indicado pelo líder não pode participar da Prova Bate-Volta. Os demais competem pela chance de escapar da berlinda. O resultado da disputa define mais um Paredão triplo.

BBB 24: onde assistir ao vivo à transmissão



A transmissão do BBB 24 poderá ser acompanhada diariamente pela TV Globo.