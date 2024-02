BBB 24: prova de resistência levou 5 horas e definiu a liderança

BBB 24: Participantes encaram prova de resistência nesta madrugada Crédito: Reprodução/Gshow

Seguindo com a dinâmica da semana, os brothers participaram de mais uma prova do líder no BBB 24. Sete duplas disputaram os privilégios do líder da semana, mas os vencedores terão que dividir entre si a liderança e um prêmio de R$ 44,5 mil. A prova foi de resistência e durou mais de cinco horas, menos que a anterior. Na prova, os participantes tiveram que ficar presos em uma posição que lembra a de um cartão em uma maquininha, se segurando um no outro. Se a dupla caísse, estaria eliminada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Alane e Giovanna não disputaram a liderança. A primeira por que foi alvo do veto da líder Raquele e Giovanna devido à recuperação do seu pé.

Confira como foi a prova do líder.

BBB 24: Primeira dupla a ser eliminada foi Lucas e Bin Laden Antes de acabar o programa ao vivo, a primeira dupla já foi eliminada: Lucas Henrique e Bin Laden. Eles foram eliminados após Bin, que estava na posição do cartão, cair da posição em que estava. BBB 24: Brothers reclamam do colete usado na prova A segunda dupla eliminada foi Raquele e Michel. A sister reclamou que estava com falta de ar e se jogou na espuma de proteção, desistindo. Assim, os dois puderam conversar sobre a avaliação da liderança de Raquele. O público considerou um “alerta” e Michel disse que poderia significar a volta de Deniziane. Momentos depois, Lucas também relatou que o colete que ele estava usando na prova estava muito apertado e causou falta de ar. Michel lembrou que aconteceu o mesmo com Raquele. Leidy Elin e Rodriguinho foram a terceira dupla eliminada, seguida de Wanessa e Yasmin.



BBB 24: Beatriz e Isabelle foram as vencedoras depois de cinco horas de prova Os finalistas do desafio foram Matteus e Davi, Pitel e Fernanda, Beatriz e Isabelle. Eles conversaram sobre as possibilidades do paredão, dependendo de quem ganhar a liderança. Matteus chegou a dizer para Giovanna Pitel que ela não estaria em risco caso ele fosse líder. Momentos depois, Davi escorregou e eles foram eliminados. Completadas as cinco horas de prova, as duas duplas continuavam na disputa. Beatriz motivou Isabelle dizendo para elas pensarem que estarão no VIP caso vençam.