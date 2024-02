Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada; quem sai hoje, 20

Enquete Uol do BBB 24 com Deniziane, Fernanda e Matteus; confira votação atualizada do paredão de hoje (20/02) Crédito: Globo/Fábio Rocha

Os participantes Deniziane, Fernanda e Matteus são os escolhidos da semana no Paredão do BBB 24. O brother com mais votos será eliminado pelo público até a noite desta terça-feira, 20, por meio do Gshow. Veja abaixo a votação atualizada da enquete Uol. A berlinda foi definida com a vitória da Líder Raquele, que indicou Deniziane sem chance de bate e volta. Já Fernanda e Matteus foram os mais votados entre os membros do reality. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira quem deve permanecer na casa mais vigiada do Brasil.

Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete Uol A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com mais de 400 mil votos, aponta a saída de Fernanda no BBB 24, alcançando 66,41%. A sister é seguida por Deniziane, com 29,4%, e Matteus, que apresenta 4,18% dos votos. Fernanda - 66,41%

Deniziane - 29,4%

Matteus - 4,18% Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete O POVO A enquete realizada pelo portal O POVO mantém a posição de Fernanda como a próxima eliminada do reality, com 75,93%. Os outros brothers, Deniziane e Matteus, apresentam 21,37% e 2,72%, respectivamente. Enquete Paredão BBB 24 - quem sai: Deniziane, Fernanda ou Matteus? VOTE BBB 24: como foi formado o Paredão? O paredão começou com dois imunizados: MC Bin Laden, pelo Poder Coringa; e Michel, por ter vencido a Prova do Anjo.

A líder Raquele tinha uma indicação. Ela colocou Deniziane no Paredão. Esta semana, o ganhador da Prova do Anjo também poderia colocar uma pessoa na berlinda. Michel escolheu Lucas Henrique.

Play

Depois disso, a casa deu início à sua votação. Cada participante foi ao Confessionário e indicou sua preferência. Veja quem votou em quem:

BBB 24: quem da casa votou em quem

Michel votou em Davi;

Fernanda votou em Matteus;

Giovanna votou em Wanessa;

Isabelle votou em Matteus;

Pitel votou em Matteus;

MC Bin Laden votou em Fernanda;

Rodriguinho votou em Davi;

Davi votou em Fernanda;

Lucas Henrique votou em Fernanda;

Yasmin votou em Fernanda;

Leidy Elin votou em Fernanda;

Matteus votou em Fernanda;

Deniziane votou em Fernanda;

Alane votou em Fernanda;

Beatriz votou em Fernanda;

Wanessa votou em Fernanda. Os dois mais votados pela casa foram ao Paredão. Fernanda, com 10 votos, e Matteus, com 3 votos, foram os indicados. Prova Bate-Volta: como sempre, o indicado pelo líder não pode disputar a Prova Bate-Volta. Na disputa, o vencedor escapa do Paredão.

A prova foi de sorte: cada participante deveria escolher um telefone, e, caso ouvisse a mensagem, avançaria à fase seguinte. Lucas Henrique se deu melhor e escapou. Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único. A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.