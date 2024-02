10 curiosidades sobre a líder da semana do BBB 24

Na última quinta-feira (15), Raquele e Michel venceram a prova de equilíbrio, em que precisavam manter a maior quantidade de líquido nos copos após a descida em uma pequena montanha-russa. Na fase final, que contava com a sorte, a participante escolheu a carta correta e conquistou a sua primeira liderança no BBB 24.

2. Vendedora de doces

Ela começou a trabalhar aos 13 anos como manicure. Depois, passou a vender doces. Inclusive, com o noivo, ela tem um delivery de doces e açaí, trabalho que Raquele concilia com a faculdade de Engenharia Mecânica.

3. Projetos com o prêmio do BBB 24

Com o prêmio do BBB 24, Raquele pretende se casar na igreja – com uma festa com tudo aquilo a que tem direito –, comprar uma casa e viajar para conhecer o mundo. “Viajar para muitos lugares, conhecer pessoas e culturas diferentes”, disse ela ao Gshow.

4. Cidade de origem

A capixaba vem de Conceição da Barra, Espírito Santo, uma cidade com menos de 30 mil habitantes.

Raquele está noiva, mas ainda não tem data para o casamento (Imagem: Reprodução digital | Paulo Belote | Globo)

5. Relacionamento longo

Raquele está com Carlos Eduardo há sete anos. Inclusive, estão noivos! Mas ainda sem uma data marcada para o casamento. Segundo a participante, ela não teve muitas oportunidades para paquerar e namorar na adolescência. “Se beijei na boca de quatro garotos, foi muito. Sempre fui muito presa dentro de casa, então não tive muitas oportunidades de pegação. E o quarto que beijei, estou até hoje”, contou a sister ao Gshow.

6. Fã de novela

Raquele se considera viciada em novela! Além disso, é muito fã do ator Cauã Reymond. “Eu sou viciada na novela! Quando eu paro de trabalhar, coloco no site e assisto. Aqui em casa todas nós assistimos e comentamos. Cauã é lindo demais”, disse ao Gshow.