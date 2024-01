Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada hoje, 15; quem fica

Lucas Pizane, Beatriz e Davi estão no Paredão; confira enquete parcial Uol do BBB 24 para esta segunda, 15 Crédito: Globo/Fábio Rocha

A nova votação do Big Brother Brasil 24 (BBB 24) definiu os participantes Beatriz, Lucas Pizane e Davi como os nomes para o Paredão. Os brothers disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil até a noite de terça-feira, 15, seguindo o voto do público. A formação da berlinda aconteceu logo após a vitória de Lucas Henrique como o Líder da casa, indicando Beatriz. Em seguida, outros seis brothers foram sorteados para vetar a decisão de mais seis membros do reality. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Alane e Lucas Pizane empataram com mais votos do restante da casa e a liderança, Lucas Henrique, precisou realizar o desempate, puxando Pizane para o Paredão.

Em consenso, os seis membros que foram vetados de escolher um brother no Confessionário se reuniram para estabelecer Davi como o terceiro cotado para a berlinda. Confira quem deve permanecer na casa mais vigiada do Brasil. Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete Uol A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com 197.863 votos, aponta a permanência de Davi no BBB 24, alcançando 37,29%. O motorista de aplicativo é seguido por Beatriz, com 32,3%. Em terceiro lugar, Pizane pode ser o próximo eliminado do reality, apresentando 30,41%. Davi - 37,29%

Beatriz - 32,3%

Pizane - 30,41% Enquete BBB 24: votação atualizada da enquete O POVO É o motorista de aplicativo Davi que dispara na liderança da enquete O POVO, com 63,76%. Em segundo lugar, Beatriz alcança 20,81% dos votos, deixando o título de eliminado para Pizane (15,38%). Enquete paredão BBB 24 - Quem fica: Beatriz, Davi ou Lucas Pizane? VOTE

Play

BBB 24: como foi formado o terceiro Paredão? Por ter ocorrido logo após a Prova do Líder, o terceiro Paredão do BBB 24 não teve imunização pelo Anjo. Lucas Henrique, que está com a coroa da semana, abriu as indicações, colocando Beatriz na berlinda. Em seguida, seis participantes foram vetados de votar individualmente. Eles tiveram que escolher um participante em consenso, e apontá-lo ao Paredão. Os vetados foram Nizam, vetado por Giovanna; Rodriguinho, vetado por Beatriz; Juninho, vetado por Deniziane; Luigi, vetado por Yasmin; Raquele, vetada por Vinicius; e Matteus, vetado por Davi. Após isso, a votação individual começou. Ela foi feita no Confessionário, e não de forma aberta. Veja quem votou em quem para o terceiro Paredão do BBB 24:

Vanessa Lopes votou em Alane;

Vinicius votou em Michel;

Deniziane votou em Raquele;

Beatriz votou em Pizane;

Davi votou em Nizam;

Fernanda votou em Alane;

Marcus Vinicius votou em Pizane;

Giovanna votou em Juninho;

Michel votou em Nizam;

Isabelle votou em Nizam;

Pizane votou em Alane;

Giovanna Pitel votou em Alane;

MC Bin Laden votou em Raquele;

Yasmin votou em Marcus Vinicius;

Wanessa votou em Davi;

Leidy Elin votou em Pizane;

Alane votou em Pizane. Alane e Pizane, com quatro votos cada, ficaram empatados. A decisão ficou a cargo do líder Lucas Henrique. O professor decidiu enviar Pizane para o Paredão. Por fim, os seis vetados da votação individual foram ao Paredão. Eles escolheram Davi, fechando assim as indicações.

Enquete Paredão BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.