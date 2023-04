Enquete Uol BBB 23: veja a votação do paredão atualizada hoje, 19

Larissa e Ricardo Alface competem pela permanência no 17º Paredão do BBB 23; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol de hoje (19/04)

Larissa e Ricardo Alface disputarão o 17º Paredão relâmpago do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) pela chance de participar da final. Um dos participantes pode ser eliminado pelo público até a noite de quinta-feira, 20, por meio do Gshow.

A berlinda foi definida com a vitória de Bruna Griphao. A última Líder do reality foi a responsável por indicar Ricardo Alface, enquanto Larissa foi a sister mais votada pela casa.

Paredão BBB 23: votação atualizada na enquete Uol

A enquete disponibilizada pelo portal Uol, com 37.750 votos, aponta a eliminação de Ricardo Alface do BBB 23, alcançando 50,63%. Em um segundo lugar apertado, Larissa atingiu 49,37% na disputa.

Paredão BBB 23: votação atualizada da enquete OPOVO

A enquete realizada pelo portal OPOVO também coloca Ricardo Alface como o próximo eliminado. O brother apresentou 57,55% na parcial, enquanto Larissa aparece com 42,86%.



Enquete Paredão BBB 23: quem sai? Larissa ou Ricardo? VOTE

Enquete BBB 23: como foi a formação do 17º Paredão?

O Paredão desta semana foi formado rapidamente: após a eliminação de Domitila, ocorreu uma Prova do Líder, com Bruna Griphao levando a coroa da semana. Em seguida, os participantes tiveram que fazer suas indicações à próxima berlinda.

A definição foi feita pela escolha da líder e votação aberta. Não houve contragolpe nem Prova Bate-Volta.

Enquete Paredão BBB 23: quem foi imunizado pelo anjo?

Com o "modo acelerado" na reta final do BBB 23, a votação do 17º Paredão ocorreu logo após a Prova do Líder. Deste modo, não houve imunização do anjo.



Enquete Paredão BBB 23: quem o líder indicou?

A primeira indicação foi da líder Bruna Griphao. Ela enviou Ricardo para a berlinda, logo após ganhar a coroa da semana.

Enquete Paredão BBB 23: votação da casa



Em seguida veio o voto aberto pelos participantes da casa. Cada pessoa deveria indicar outro participante ao paredão. O mais votado foi para a berlinda.

Ricardo votou em Larissa ;

votou em ; Larissa votou em Aline;

votou em Amanda votou em Larissa ;



votou em ; Alise votou em Larissa.

Com três votos, Larissa está no Paredão.



Enquete Paredão BBB 23: como foi o Poder Curinga?

Com o "modo acelerado" na reta final do BBB 23, a votação do 17º Paredão ocorreu logo após a Prova do Líder. Deste modo, não houve Poder Curinga.



Enquete Paredão BBB 23: como foi o contragolpe?

Neste Paredão não houve contragolpe. Apenas dois participantes foram indicados.



Enquete Paredão BBB 23: quem se salvou na Prova Bate-e-Volta?

Com o "modo acelerado" na reta final do BBB 23, a votação do 17º Paredão teve apenas dois indicados. Deste modo, não houve Prova Bate-e-Volta.



BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB

BBB 23: quem ainda está na casa?

