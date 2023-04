Enquete BBB 23: quem sai? Amanda, Domitila, Larissa ou Marvvila?

O Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) teve nesse domingo, 2 de abril (02/04/2023), a formação do 12º Paredão da temporada. A votação ocorreu ao vivo, com cinco participantes indicados.

O décimo segundo Paredão do BBB 23 teve formação diferente do habitual: houve definido com indicação da líder, votação dupla dos participantes, e dinâmica do "resta 2", deixando cinco pessoas na berlinda antes da Prova Bate-Volta. Ao fim, Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila foram as escolhidas para a berlinda.



Enquete BBB 23: como foi a formação do 12º Paredão?

O Paredão desta semana teve cinco indicados. Destes, um foi enviado à berlinda pela líder Sarah Aline, dois em votação da casa, e dois por contragolpe.



A noite começou com Ricardo Alface e Marvvila sendo liberados do Castigo do Monstro. Em seguida, começaram as indicações ao 12º Paredão.

Enquete Paredão BBB 23: quem foi imunizado pelo anjo?

O anjo desta semana foi duplo. Larissa e Amanda, que venceram a prova, deram imunidade a Bruna Griphao.

Enquete Paredão BBB 23: como foi o Poder Curinga?

O Poder Curinga desta semana foi simples. Sarah Aline, que arrematou o benefício, está imune nas votações e indicação da líder.

Enquete Paredão BBB 23: quem o líder indicou?

A primeira indicação foi da líder Aline Wirley. Ela enviou Domitila para a berlinda. Por ter sido escolhida pela líder, ela foi impedida de disputar o Bate-e-Volta.

Enquete Paredão BBB 23: votação da casa



Em seguida veio o voto no Confessionário pelos participantes da casa. Cada pessoa deveria indicar outras duas ao paredão. As duas mais votadas foram para a berlinda.

Sarah Aline votou em Amanda e Larissa ;



votou em ; Bruna Griphao votou em Marvvila e Cezar Black ;



votou em ; Marvvila votou em Amanda e Larissa ;

votou em ; Amanda votou em Marvvila e Cezar Black ;

votou em ; Domitila votou em Amanda e Larissa ;

votou em ; Ricardo Alface votou em Cezar Black e Amanda ;

votou em ; Fred Nicácio votou em Amanda e Larissa ;

votou em ; Larissa votou em Marvvila e Cezar Black ;

votou em ; Cezar Black votou em Larissa e Ricardo.

Com cinco votos cada, Amanda e Larissa foram para o Paredão.

Enquete Paredão BBB 23: como foi o contragolpe?

No contragolpe desta semana, as indicadas ao Paredão deveriam escolher, cada uma, um participante para imunizar. Os dois que sobrassem iriam para a berlinda.

Larissa deu imunidade para Ricardo. Amanda, por fim, livrou Fred Nicácio. Com isso, Marvvila e Cezar Black foram ao Paredão.



Enquete Paredão BBB 23: como foi o Dedo-duro?

A dinâmica do Dedo-duro, em que participantes precisam revelar publicamente seus votos no Confessionário, voltou esta semana. Aline sorteou quatro pessoas, que deveriam apontar quem gostariam que contasse suas indicações.

Domitila foi a primeira. Ela quis saber os votos de Ricardo ( Cezar e Amanda );

foi a primeira. Ela quis saber os votos de ( ); Amanda veio em seguida. Ela quis saber os votos de Fred Nicácio ( Amanda e Larissa );

veio em seguida. Ela quis saber os votos de ( ); A terceira foi Bruna . Ela quis saber os votos de Cezar Black ( Larissa e Ricardo );

. Ela quis saber os votos de ( ); Marvvila fechou a dinâmica. Ela quis saber os votos de Bruna (Marvvila e Cezar).

Enquete Paredão BBB 23: quem se salvou na Prova Bate-e-Volta?

A Prova Bate-e-Volta foi, então, disputada por Cezar, Amanda, Larissa e Marvvila. Domitila, indicada pela líder, foi vetada de participar.



A prova desse domingo foi de sorte. Cezar se saiu melhor na disputa, e se livrou do Paredão.



Com isso, a votação fica entre Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila. O resultado do 12º Paredão do BBB 23 será definido na terça-feira, 4.



Enquete Paredão BBB 23: quem sai? Amanda, Domitila, Larissa ou Marvvila?

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

