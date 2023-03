BBB 23: Boninho anuncia 'votação inversa' no programa

Depois de ter repescagem, “Poder Curinga”, “Quarto Branco” e intercâmbio com o programa mexicano ‘La Casa de Los Famosos’, o Big Brother Brasil 23 terá mais uma novidade: a “votação inversa”. A dinâmica foi anunciada pelo diretor de TV, Boninho, em seu perfil no Instagram na última quarta-feira, 29.

“Vamos pra reta final do BBB e a gente não para! Semana animada com poder coringa, voto na casa como você gosta e votação inversa”, escreveu Boninho. Apesar de ter dado esse spoiler, o diretor afirmou que o apresentador Tadeu Schmidt explicará no programa ao vivo desta quinta-feira, 30, como funcionará a dinâmica.

Será nesta quinta-feira, 30, aliás, que mais uma Prova do Líder será realizada. O BBB 23 está se encaminhando para a reta final e o novo paredão será formado no próximo domingo, 2. O último eliminado da edição foi Gabriel Santana, que saiu do reality na terça-feira, 28, após ter tido 56,45% dos votos do público na disputa contra Bruna Griphao e Aline Wirley.



