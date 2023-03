BBB 23: Gabriel Santana é o 11° eliminado da edição

Brother saiu da casa com 56,45% dos votos enquanto suas adversárias tiveram: Bruna Griphao (42,48%) e Aline Wirley, (1,07%)

O ator Gabriel Santana foi eliminado do Big Brother Brasil 23 (BBB23) nesta terça-feira, 28. Brother saiu da casa com 56,45% dos votos, enquanto suas adversárias tiveram: Bruna Griphao (42,48%) e Aline Wirley, (1,07%).

"Errar menos é garantia de seguir no jogo? Quem leva a vantagem? Vocês sabem que não existe uma regra inquebrável, não é uma fórmula simples... são muitas variáveis para chegar no resultado final", disse o apresentador Thadeu Schmidt durante o discurso de eliminação.

Conhecido por interpretar papéis como o Mosca, da novela Chiquititas, e Renato, no remake de Pantanal, Gabriel entrou na casa no grupo camarote. Ele vivia uma "paixão" declarada, embora não correspondida, pela atriz e amiga Bruna Griphao, sua adversária no paredão dessa terça.

"Hoje temos um Paredão que é um inferno para a Bruna: ou sai sua grata surpresa ou um amigo tão querido.. ou sai ela própria. De qualquer forma, a notícia é dura", chegou a dizer Thadeu Schmidt.

Com a eliminação de Gabriel, ele se tornou o 11° eliminado da edição. Agora dez competidores seguem no game e disputam o prêmio final, que já passou de dois milhões.



