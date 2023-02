Prova do Líder BBB 23 ao vivo: que horas começa?

A quarta Prova do Líder será disputada entre os participantes do BBB 23 nesta quinta-feira, 09, com direito a três vetos na dinâmica. Anteriormente, o Pipoca Gustavo saiu vitorioso e pode proibir um dos brothers de entrar na competição.

A jogadora de vôlei Key Alves, que vive um relacionamento com Gustavo na casa, revelou a Fred Nicácio na madrugada que o parceiro pretende barrar Fred ou Ricardo (o “Alface”) na Prova.

Os dois brothers que permaneceram no reality após o Paredão, Gabriel Santana e Cezar Black, poderão vetar um participante cada, completando os três barrados na disputa.

Prova do Líder BBB 23: Quando começa

A programação compartilhada pelo portal Gshow indica que a prova pela liderança começará às 22h:40min (horário de Brasília). O público pode conferir a disputa ao vivo, visto que o reality inicia às 22h:25min.



Prova do Líder BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

BBB 23: os participantes da edição

