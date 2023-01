BBB 23: Gabriel usa termo 'criado-mudo' e Marvvila chama atenção

Nesta quarta-feira, 18, no quarto fundo do mar do BBB 23, Gabriel estava conversando com Paula, Marvvila e Cristian. Gabriel disse que a toalha estava no 'criado-mudo'. Marvvila o chamou e explicou que o termo era racista.

A cantora explicou ao brother que essa expressão não deveria ser utilizada. "Eu só estou te dando um toque, como amiga", disse a sister.

Após ser corrigido, Gabriel agradeceu a explicação de Marvvila. Para ele, foi importante a atitude dela de explicar algo de que ele não sabia.

Pela primeira vez em mais de 20 anos de estreia do reality, metade dos participantes do Big Brother Brasil são pessoas negras.

Antes da atual edição, de número 23, o recorde de pessoas não-brancas era da edição de 2021, com nove participantes.

De acordo com o "Nós Negros" do portal UOL, são 11 os negros que estão na disputa pelo prêmio final do BBB 23.

BBB 23: mais sobre Gabriel

Administrador e modelo, Gabriel Tavares entrou como participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 23;

Ele logo se tornou alvo de Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O "filho 04" seguia o aspirante a brother nas redes sociais, mas Gabriel "fez o L", em referência ao presidente Lula (PT), já no primeiro dia de confinamento em shopping no Rio de Janeiro.

"Você me seguia, mas se vendeu! A pergunta é: Sofá do Boninho... Quanto custou para você ou o que custou?", escreveu o filho do ex-presidente, fazendo referência ao diretor da atração global.

