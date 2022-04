Gustavo do BBB 22 dá "fora" em Anitta e diz preferir Laís: "chegou tarde"

O momento repercutiu nas redes sociais e divertiu os internautas. Apelidado de o "último romântico" por quem acompanha o programa, Gustavo provou o porquê do apelido.

Durante o Bate-Papo BBB na madrugada desta quarta-feira, 20, o eliminado Gustavo Marsengo comentou as investidas feitas por Anitta fora da casa. O brother revelou que pretende seguir o relacionamento com Laís Caldas e dispensou a proposta de ficar sozinho com a cantora: "Anitta, desculpa, mas chegou tarde. Laís chegou antes".

O momento aconteceu após o brother ser eliminado com 81,53% dos votos em um paredão contra Eliezer e Paulo André. A apresentadora Rafa Kalimann mostrou um trecho do vídeo em que Anitta revela sua torcida para Gustavo "sair" no paredão falso.

"Então, eu queria que o Gustavo estivesse lá nesse quarto. Comigo lá dentro de preferência, já esperando, para ajudar ele assistir o jogo de fora da casa", brinca a artista no vídeo exibido.

Durante o programa, Gustavo chegou a conversar com Laís ao vivo e questionou se ela o estava esperando. "Tá no Rio? Vamos nos encontrar hoje, já", adiantou o recém eliminado.

O momento repercutiu nas redes sociais e divertiu os internautas. Apelidado de o "último romântico" por quem acompanha o programa, Gustavo provou o porquê do apelido.

"Gustavo recusando a Anitta porque já está apaixonado demais pela Laís. O homem é o último romântico", comentou um dos seguidores do ex-BBB no Twitter.