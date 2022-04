Enquete Paredão BBB 22: quem sai? Veja votação parcial atualizada hoje, 21

Douglas, Eli ou Scooby? Quem você acha que sai do paredão do BBB 22 amanhã, 21? Confira resultado parcial de hoje, quinta-feira (21/04), da votação da enquete atualizada

Quem sai neste paredão do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22)? Douglas Silva, Eliezer, ou Pedro Scooby? O resultado parcial da votação da enquete atualizada hoje, quinta-feira, 21 de abril (21/04), aponta que Scooby será eliminado amanhã, 21, com 45% dos votos, contra 31% de Eli e 24% de DG.



Enquete Paredão BBB 22: como foi a votação?

Anjo: não houve



não houve Líder: Paulo André indicou Eliezer



Paulo André indicou Eliezer Casa: Pedro Scooby foi o mais votado pela casa e foi ao Paredão



Pedro Scooby foi o mais votado pela casa e foi ao Paredão Prova do líder: Douglas ficou em último e foi direto para a berlinda



Votos da casa no confessionário do BBB 22



Arthur votou em Pedro Scooby;



Douglas votou em Pedro Scooby;



Eliezer votou em Pedro Scooby;



Pedro Scooby votou em Arthur Aguiar;



Enquete BBB 22: como foi formado o paredão?

No paredão formado nesta terça, 19 (19/04), foram indicadas três pessoas: uma pelo líder, o mais votado pelo casa e o último colocado na prova do líder. Não houve prova bate-volta.

Com isso, Paredão do BBB 22 ficou entre Douglas Silva (último colocado na prova do líder), Eli (indicado pelo líder) e Pedro Scooby (o mais votado pela casa).

BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Paulo André



Paredão da semana: DG, Eli e Scooby



