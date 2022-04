BBB 22: Sonia Abrão defende Arthur Aguiar e critica outros brothers da casa

A apresentadora demonstrou insatisfação com o último paredão formado no BBB 22 por Arthur, Jessilane, Eliezer e Douglas

Sonia Abrão usou suas redes sociais, neste sábado, 16, para expressar sua opinião, que não é novidade para os que assistem ao programa “A Tarde É Sua”, da RedeTv!.

A apresentadora defende e torce por Arthur Aguiar ao longo da trajetória do Big Brother Brasil 2022. Desta vez, ela xingou os brothers Pedro Scooby e Paulo André por terem criticado a indicação do seu participante favorito.

“P.A. traíra! Nem coragem de levantar a cabeça e encarar a discussão com Arthur depois de ter votado nele! Scooby babaca, quer justificar a covardia no jogo! Pra mim, chega! Gave over pra eles!”, disse a jornalista em seu Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sexta-feira, 15, a apresentadora já vinha comentando em seu programa sobre a estratégia dos participantes que poderiam afetar e afastar Arthur Aguiar do prêmio.

“É covardia. Vocês viram o PA dizer: ‘Não conta isso para ele’. Por que não? Medo do quê? Jogo é para jogar limpo. Não era o amigo de vocês? Não era a peça mais importante, mais forte do grupo de vocês, que ajudou a trazer todos vocês até essa final? Não pode falar para ele? É covarde de verdade!”, disse Sonia.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto BBB 22: Gustavo afirma que Arthur Aguiar se faz de vítima e excluído

BBB 22: Rafa Kalimann doa 10 mil reais para festa e assunto viraliza

Tags