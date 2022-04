Enquete Paredão Falso BBB 22: quem sai? Veja votação parcial hoje, 5

A parcial atualizada da enquete do O POVO de hoje, terça-feira, 5 de abril (05/04), indica quem sai no Paredão Falso do Big Brother Brasil 22 (BBB 22). Arthur aparece liderando a votação com 80%, contra 10% de Gustavo, 8% de Linn da Quebrada e 2% de Eliezer. Na parcial de ontem, Arthur tinha 78%. O resultado oficial da falsa eliminação será anunciado hoje, 5.

Com uma dinâmica inusitada, o Paredão Falso do BBB 22 formado no domingo, 3, dará ao brother supostamente eliminado um poder especial sobre a casa. Realocado em um quarto secreto, o participante poderá agir como o "Big Boss", decidindo e interferindo em situações dentro da casa, desde cortar insumos básicos como água e comida, até mandar outro jogador para a xepa.

BBB 22: como foi formado o paredão falso de domingo

No paredão falso deste domingo, 3 de abril (03/04) foram indicadas quatro pessoas: uma pelo Líder Paulo André, uma no contragolpe da indicação do líder, uma pelo totem premiado (fase extra da prova do líder), e uma por votação aberta na casa. Não houve prova bate-volta.

Por não se tratar de um paredão real, quem receber mais votos do público até a terça-feira, 5, não será eliminado. A Rede Globo ainda não revelou quanto tempo vai durar o quarto secreto. Na última ediçao do programa, em 2021, a atriz Carla Diaz passou cerca de um dia e meio no cômodo, e voltou para a casa vestida de dummy.

Com isso, o paredão secreto do BBB 22 ficou entre Arthur, Eliezer, Gustavo e Lina.



Paredão BBB 22: como foi a votação

Anjo: não houve nesta votação

não houve nesta votação Líder: Paulo André indicou Lina



Paulo André indicou Lina Contragolpe: Lina puxou Gustavo

Lina puxou Gustavo Totem premiado (fase extra da prova do líder): Jessilane escolheu Arthur

Jessilane escolheu Arthur Casa: Eliezer foi o mais votado para o Paredão



Votos da casa

Arthur votou em Eliezer;

Douglas votou em Eliezer;

Eliezer votou em Pedro Scooby;

Gustavo votou em Eliezer;

Jessilane votou em Pedro Scooby;

Lina votou em Pedro Scooby;

Natália votou em Pedro Scooby;

Pedro Scooby votou em Eliezer.



BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Paulo André

Paulo André Anjo da semana: Jessilane

Jessilane Monstro da semana: P.A e Arthur Aguiar

P.A e Arthur Aguiar Paredão da semana: Arthur, Eliezer, Gustavo e Lina



