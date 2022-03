BBB 22: Lucas Bissoli vence a prova do anjo e castiga Eli e Gustavo

O estudante Lucas Bissoli venceu a prova do anjo deste sábado, 19, em uma final disputada com o surfista Pedro Scooby no reality Big Brother Brasil. A prova começou às 13 horas de hoje e teve três fases competidas em duplas. Linn da Quebrada, Jessilane e Eliezer Netto não foram sorteados para disputar e ficaram de fora da competição pelo colar do anjo.

A prova consistia em procurar cinco cards relacionados à Avon. A dinâmica chegou a dominar as redes sociais quando o brother Paulo André encontrou os cinco cards mas, ao apertar o botão, derrubou um deles do totem, ocasionando sua desclassificação. Com isso, a sister Eslovênia seguiu adiante.

No entanto, a reviravolta foi insuficiente para garantir os desejos do quarto Lollipop de garantir a imunidade para o grupo e, mais ainda, colocar Arthur e os outros meninos como monstros. O objetivo era retirá-los do VIP, já que o monstro leva automaticamente à xepa.

Como anjo, Lucas castigou Eliezer e Gustavo Marsengo para serem os monstros da vez. Vale lembrar que o advogado já está indicado ao paredão da semana por uma dinâmica com os eliminados a edição.

