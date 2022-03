BBB 22: Vyni se declara para Eliezer: "Amo você e não espero reciprocidade"

Após a eliminação de Jade Picon do Big Brother Brasil 22 com 84,93% dos votos noite da última terça-feira, 8, os colegas de confinamento do quarto Lollipop lamentaram. Enquanto consolava o designer Eliezer, que chorava em silêncio, o cearense Vyni se declarou para o brother: "Eu amo você. E eu não espero que você diga de volta. Eu sei que é difícil para você fazer isso. Eu não me sinto mais magoado ou menos pelo fato de você dizer não. Eu sei que você sente e demonstra da sua maneira porque é alguém que você é a vida inteira, mas não é só quem você precisa ser".

A amizade do bacharel em Direto e Eliezer tem gerado comentários sobre uma possível paixão não correspondida de Vyni. "O que eu espero que aconteça é que as pessoas enxerguem você da mesma forma que eu enxergo. Que as pessoas amem você, abracem você, acolham você. Que elas amem você da mesma forma como eu amo", continuou.

A edição de 2022 do BBB começou no dia 17 de janeiro e terá mais de 100 dias de interação entre os participantes. Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os brothers irão se reencontrar após a grande final para "lavar roupa suja" e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de "Dia 101".



