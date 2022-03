BBB 22: sem paredão falso, Boninho fará surpresa para participantes

Boninho enviará "dummy" para dentro da casa do Big Brother Brasil com o objetivo de assustar participantes sobre paredão falso

Alguns participantes do Big Brother Brasil 2022 acreditam que a eliminação de Jade Picon, que aconteceu na terça-feira, 8 de março, foi um paredão falso. E, para brincar com as expectativas dos brothers e sisters, o reality show enviará um dummy para a casa.

O objetivo é aumentar as suspeitas dos jogadores sobre o possível retorno da influenciadora digital. Mas, com um envelope em mãos, o funcionário fará apenas um anúncio de rotina.

A situação acontecerá nesta quinta-feira, 10 de março, a partir das 13 horas. O momento será transmitido ao vivo em um plantão da TV Globo. Também haverá exibição no streaming Globoplay e no pay-per-view.

Boninho, diretor de televisão e responsável pelo BBB 22, disse que atendeu aos pedidos do público. Em vídeo publicado no seu perfil no Instagram, explicou: “a gente está em Paris, mas não para. O pessoal mandou uma ideia pra gente, e minha galera adorou”.

“Um dummy vai entrar na casa. Alguém vai voltar? Não, mas é só uma piada. Mas acho que vocês vão gostar também”, finalizou.



