BBB 22: Jade atende Big Fone e indica Arthur ao Paredão; veja como foi

A formação do sétimo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 22 começou na noite deste sábado, 5 de março (5/3). Após atender o Big Fone, Jade Picon foi direto para a berlinda e indicou Arthur Aguiar para o duelo.

Antes de o aparelho tocar, a maior parte do elenco estava dormindo pela casa, mas a sister, além de estar acordada, estava na área externa e sentada próximo ao telefone. Ela está, automaticamente, emparedada e teve a missão de escolher um colega de confinamento para, também, ir ao paredão. Neste domingo, 6, o restante do paredão será formado.

Arthur, que venceu a Prova do Anjo, na tarde deste sábado, 5, foi o escolhido por Jade. Na noite do domingo, 6, o jogo segue o padrão: o Anjo imuniza um, o Líder indica outro, os participantes da casa votam no confessionário e haverá o Bate-Volta com os dois emparedados do Big Fone e o mais votado pela casa.



O Big Brother Brasil 22 (BBB 22) é apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt, que assume o lugar de Tiago Leifert, que saiu da TV Globo. Ao todo, 20 participantes compõem o elenco, dividido entre Pipoca e Camarote.

O prêmio total do reality continua no valor de R$ 1,5 milhão: valor, inclusive, pode ser pago com apenas três comerciais, já que o reality show cobra meio milhão de reais para empresas que desejam 30 segundos nos comerciais exibidos durante o intervalo.





