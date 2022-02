BBB 22: Big Fone vai tocar amanhã (18/02); veja dinâmica

Atualizada às 22h38min

O primeiro Big Fone do Big Brother Brasil (BBB 22) vai tocar amanhã, sexta-feira, 18 de fevereiro (18/02). A informação foi confirmada pelo diretor Boninho nas redes sociais nesta quinta, 17, e a dinâmica fará parte da quinta semana do jogo. O telefone tocará ao vivo e ainda não se sabe qual será a consequência para o confinado que atender. Anteriormente, o diretor havia divulgado que o Big Fone tocaria no sábado, 19, mas informação foi corrigida depois.

"Sábado confirmado!! É Big, é Big, é Bigfone ao vivo no @bbb, daqui a pouco nosso @tadeuschmidt vai explicar tudinho pra vocês!", divulgou Boninho em post no Instagram. Nesta semana, haverá a formação do quinto paredão do reality show, após a saída de Bárbara no último paredão.

O Big Brother Brasil é apresentado diariamente por Tadeu Schmidt na TV Globo. De acordo com a programação da TV Globo, o BBB 22 está previsto para começar nesta sexta-feira (18/02), a partir das 22 horas e 35 minutos (horário de Brasília), após a novela Um Lugar ao Sol. Programa terá resumo da prova do Líder e novo cronograma de atividades para o fim de semana (19/02 e 20/02).

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

