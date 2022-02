BBB: Cachê do Camarote é menor do que dos peões de "A Fazenda"

De acordo com o colunista Fefito, os famosos que participam do reality show da TV Globo recebem mais que os anônimos, mas ainda ganham menos que o elenco de "A Fazenda"

A partir de 2020, o Big Brother Brasil passou a dividir o elenco entre Pipoca e Camarote, ou seja, anônimos e famosos. Apesar dos participantes competirem igualmente dentro do reality, há uma diferença entre o valor do cachê de cada um dos grupos. Apesar do sucesso do programa, o elenco do BBB ainda recebe menos que os peões de "A Fazenda". As informações são do colunista Fefito.

Os participantes do grupo Pipoca recebem um salário mínimo por mês e R$ 500 por cada semana que permanece dentro do programa. Já os brothers do camarote recebem R$ 30 mil, dividido em quatro parcelas. Na assinatura do contrato, eles ganham R$ 15 mil e o restante do dinheiro é recebido ao longo dos três meses de programa.

Sobre o assunto BBB 22: "Angustiada", afirma Juliette sobre ataques a Natália

BBB 22: Karol Conká comenta caso de agressão de Maria a Natália no BBB 22: "Nem eu fui tão agressiva"

BBB 22: Boninho sugere que big fone tocará nesta semana

BBB 22: Irmão de Jade Picon "invade" redes sociais da sister

Eliminada do BBB 22, Bárbara reflete sobre trajetória no reality show

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O elenco ainda pode ganhar outros prêmios no reality show, dependendo do seu desempenho nas provas, mas não recebem por merchandising. O valor adquirido com as campanhas publicitárias dentro do programa vai apenas para a Globo.

Apesar do BBB ser um dos reality shows mais populares do Brasil, o cachê oferecido é menor do que os peões de "A Fazenda" ganham. Os participantes do reality rural podem ganhar até R$ 60 mil. O valor varia de acordo com a fama do peão. Além disso, o elenco também ganha pelas ações publicitárias, diferente do programa da TV Globo. Os peões recebem R$ 2 mil a cada campanha.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags